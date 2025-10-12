Diane Keaton | il ricordo di Francis Ford Coppola e l' omaggio di Reese Witherspoon da lei diretta nel suo debutto televisivo
La grande attrice Diane Keaton, scomparsa ieri, viene ricordata soprattutto per i suoi ruoli da commedia ma nel suo secondo film, Il Padrino, ha dimostrato anche le sue doti drammatiche. Così la ricordano Francis Ford Coppola e Reese Witherspoon, che lei diresse appena quindicenne in un film televisivo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: diane - keaton
Diane Keaton, icona del cinema, ci lascia
Giorgio Armani creò l’outfit di Diane Keaton agli Oscar: “Volevo vestire la donna che vive e lavora"
“È morta Diane Keaton, l’attrice aveva 79 anni”: la notizia sui media americani
Diane Keaton regista e quelle tre sorelle al telefono - X Vai su X
Il tributo è unanime. Hollywood piange, saluta e rende omaggio a Diane Keaton, scomparsa a Los Angeles a 79 anni dopo una lunga carriera segnata in particolare con il sodalizio con Woody Allen oltre che da film che l’hanno portata agli Oscar e maestri che - facebook.com Vai su Facebook
Diane Keaton: il ricordo di Francis Ford Coppola e l'omaggio di Reese Witherspoon da lei diretta nel suo debutto televiivo - La grande attrice Diane Keaton, scomparsa ieri, viene ricordata soprattutto per i suoi ruoli da commedia ma nel suo secondo film, Il Padrino, ha dimostrato anche le sue doti drammatiche. Scrive comingsoon.it
"Diane Keaton era magia": Hollywood rende omaggio all'indimenticabile protagonista di Io & Annie - Le star del cinema si sono riversate sui social per ricordare una leggenda del grande schermo, scomparsa ieri a 79 anni. Da movieplayer.it