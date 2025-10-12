Diane Keaton | il ricordo di Francis Ford Coppola e l' omaggio di Reese Witherspoon da lei diretta nel suo debutto televiivo

Comingsoon.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La grande attrice Diane Keaton, scomparsa ieri, viene ricordata soprattutto per i suoi ruoli da commedia ma nel suo secondo film, Il Padrino, ha dimostrato anche le sue doti drammatiche. Così la ricordano Francis Ford Coppola e Reese Witherspoon, che lei diresse appena quindicenne in un film televisivo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

diane keaton il ricordo di francis ford coppola e l omaggio di reese witherspoon da lei diretta nel suo debutto televiivo

© Comingsoon.it - Diane Keaton: il ricordo di Francis Ford Coppola e l'omaggio di Reese Witherspoon da lei diretta nel suo debutto televiivo

In questa notizia si parla di: diane - keaton

Diane Keaton, icona del cinema, ci lascia

Giorgio Armani creò l’outfit di Diane Keaton agli Oscar: “Volevo vestire la donna che vive e lavora"

“È morta Diane Keaton, l’attrice aveva 79 anni”: la notizia sui media americani

diane keaton ricordo francisDiane Keaton: il ricordo di Francis Ford Coppola e l'omaggio di Reese Witherspoon da lei diretta nel suo debutto televiivo - La grande attrice Diane Keaton, scomparsa ieri, viene ricordata soprattutto per i suoi ruoli da commedia ma nel suo secondo film, Il Padrino, ha dimostrato anche le sue doti drammatiche. Secondo comingsoon.it

diane keaton ricordo francis"Diane Keaton era magia": Hollywood rende omaggio all'indimenticabile protagonista di Io & Annie - Le star del cinema si sono riversate sui social per ricordare una leggenda del grande schermo, scomparsa ieri a 79 anni. Si legge su movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Diane Keaton Ricordo Francis