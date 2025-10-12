Diane Keaton icona di stile rivoluzionaria | addio alla donna che portò il power dress a Hollywood

Diane Keaton è morta a 79 anni, lasciando un incredibile vuoto nel mondo del cinema. A renderla iconica non furono solo i successi raggiunti nel settore ma anche il suo stile inconfondibile e rivoluzionario fatto di completi mannish, cravatte e cappelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

