Diane Keaton icona di stile rivoluzionaria | addio alla donna che portò il power dress a Hollywood
Diane Keaton è morta a 79 anni, lasciando un incredibile vuoto nel mondo del cinema. A renderla iconica non furono solo i successi raggiunti nel settore ma anche il suo stile inconfondibile e rivoluzionario fatto di completi mannish, cravatte e cappelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: diane - keaton
Diane Keaton, icona del cinema, ci lascia
Giorgio Armani creò l’outfit di Diane Keaton agli Oscar: “Volevo vestire la donna che vive e lavora"
“È morta Diane Keaton, l’attrice aveva 79 anni”: la notizia sui media americani
Addio a Diane Keaton: dall’esordio nel Padrino all'irripetibile sodalizio con Woody Allen - X Vai su X
Morta a 79 anni Diane Keaton. L'attrice americana resa celebre da "Il padrino" e dagli otto film con Woody Allen. Quattro candidature e un Oscar per "Io e Annie". Su ilmanifesto.it - facebook.com Vai su Facebook
Diane Keaton, icona di stile rivoluzionaria: addio alla donna che portò il power dress a Hollywood - A renderla iconica non furono solo i successi raggiunti nel settore ma anche il suo stile inconfondibile e ... Riporta fanpage.it
Diane Keaton è morta a 79 anni: addio alla prima donna che vestì il power dressing di Armani agli Oscar - Addio a Diane Keaton ch eè morta oggi a 79 anni: icona di stile del cinema grazie al guardaroba Armani in Io e Annie, il film che la consacrò ... Da vogue.it