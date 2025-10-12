Diane Keaton ci lascia per Woody Allen un dolore che non fa rumore

Il cinema perde una presenza inconfondibile e un'alleanza creativa che ha segnato intere generazioni. La scomparsa di Diane Keaton, 79 anni, lascia un vuoto che investe anche Woody Allen, colto da uno shock che riapre memorie, amori e immagini rimaste nella storia del grande schermo. Un addio che tocca due destini La notizia della morte .

Diane Keaton, icona del cinema, ci lascia

Giorgio Armani creò l’outfit di Diane Keaton agli Oscar: “Volevo vestire la donna che vive e lavora"

“È morta Diane Keaton, l’attrice aveva 79 anni”: la notizia sui media americani

Un ricordo di Diane Keaton, musa di Woody Allen, raccontata nelle pagine della sua autobiografia "A proposito di niente".

L'attrice Diane Keaton è morta all'età di 79 anni. Il suo ultimo post su Instagram, pubblicato mesi fa, era dedicato al suo amato cane Reggie. Keaton amava molto gli animali e in particolare la sua femmina di Golden Retriever:

Addio a Diane Keaton: la solitudine e l’eredità da 100 milioni di dollari. Ecco a chi andrà - Dagli ultimi mesi vissuti nel riserbo alla destinazione del suo ingente patrimonio, fino al ricordo indelebile dei suoi ruoli più am ... Scrive msn.com

Jane Fonda ricorda Diane Keaton: «È sempre stata una scintilla di vita e di luce, sempre pronta a ridere delle proprie debolezze, infinitamente creativa. Unica, è questo che ... - Scomparsa a 79 anni, all’improvviso, l'attrice lascia un vuoto profondo nel cinema e tra chi l’ha conosciuta davvero. Riporta vanityfair.it