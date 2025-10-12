Diane Keaton L’attrice statunitense Diane Keaton, icona della Hollywood degli anni ’70 e vincitrice dell’Oscar come miglior attrice nel 1978 per “Io e Annie”, è morta in California all’età di 79 anni. La notizia, arrivata improvvisa, ha lasciato il mondo del cinema sotto shock, mentre rimangono ancora ignote le cause del decesso. Una leggenda del cinema americano. Nata a Los Angeles nel 1946, Diane Keaton ha iniziato la sua carriera sul grande schermo negli anni ’70 con ruoli rimasti nella memoria collettiva, come Kay Adams nella trilogia de “Il Padrino” di Francis Ford Coppola. Il sodalizio artistico e personale con Woody Allen l’ha consacrata definitivamente con “Io e Annie” (1977), film che le ha valso l’Oscar e ha ridefinito gli stereotipi della femminilità al cinema. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Diane Keaton, addio a un’icona di Hollywood: l’attrice è morta a 79 anni