Devastante incendio distrugge il Monastero della Bernaga in alta Brianza salve le 21 monache di clausura | FOTO

Dalle 19.30 di sabato 11 ottobre, un vasto incendio ha distrutto il tetto del Monastero della Bernaga, uno degli edifici più antichi e suggestivi della Brianza lecchese. Le fiamme, alte e visibili anche a distanza, hanno rapidamente coinvolto la copertura del complesso seicentesco immerso nel verde, nella frazione di Bernaga Inferiore. Sul posto stanno operando . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net