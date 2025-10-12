Devastante incendio distrugge il Monastero della Bernaga in alta Brianza salve le 21 monache di clausura | FOTO
Dalle 19.30 di sabato 11 ottobre, un vasto incendio ha distrutto il tetto del Monastero della Bernaga, uno degli edifici più antichi e suggestivi della Brianza lecchese. Le fiamme, alte e visibili anche a distanza, hanno rapidamente coinvolto la copertura del complesso seicentesco immerso nel verde, nella frazione di Bernaga Inferiore. Sul posto stanno operando . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Valletta Brianza, un incendio distrugge il Monastero della Bernaga. Evacuate le 21 monache di clausura - Danni ingentissimi alla struttura e alla vicina chiesa, dove san Carlo Acutis aveva ricevuto la Prima Comunione nel 1998. Come scrive milano.corriere.it