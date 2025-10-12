Devastano il postamat con la marmotta Ma dopo l’esplosione via senza soldi | era vuoto

VILLA CONVENTO (Lecce) – Polvere, calcinacci e un foro visibile sul muro. Ma niente bottino. Nuovo assalto a un postamat nel Salento: malviventi fanno esplodere lo sportello della filiale di Poste italiane a Villa Convento, la frazione di Lecce e poi scappano a mani vuote: il forziere era privo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

