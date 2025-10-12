Detroit Lions @ Kansas City Chiefs | anteprima pronostici e quote
2025-10-11 15:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Anteprima per Detroit Lions @ Kansas City Chiefs. Patrick Mahomes è stanco di essere un perdente sfortunato. Mahomes e i Kansas City Chiefs sono passati dall’essere i maestri della vittoria per un punteggio alla squadra che semplicemente non riesce a portare a termine il lavoro. Sembrava che i Chiefs si fossero assicurati la terza vittoria della stagione quando Mahomes guidò un touchdown in ritardo che li portò in vantaggio contro i Jacksonville Jaguars lunedì sera. Ma il quarterback dei Jags Trevor Lawrence è corso per un touchdown di una yard nell’ultimo minuto per negare Kansas City e condannarli alla terza sconfitta per un punteggio della stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
