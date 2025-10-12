Detriti mobilio distrutto e facciata annerita | cosa resta dell' appartamento avvolto dalle fiamme

Detriti, mobilio distrutto, facciata annerita: sono le conseguenze dell'incendio divampato domenica notte intorno all'una a Cesenatico, in fiamme un appartamento al primo piano di una palazzina di via Torino, a pochi passi dalla nuova scuola elementare. Le immagini sono eloquenti e i danni. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it