Detenuto tenta l' evasione dopo l' udienza in tribunale a Torino bloccato dagli agenti che restano feriti

Nel pomeriggio di ieri, sabato 11 ottobre 2025, un detenuto straniero ha tentato la fuga al termine di un’udienza di un processo con rito direttissimo al tribunale di Torino. Mentre ci si trovava dal lato di via Cavalli, durante il trasferimento verso il furgone della polizia penitenziaria per il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
