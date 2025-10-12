Detenuto tenta l' evasione dopo l' udienza in tribunale a Torino bloccato dagli agenti che restano feriti

Torinotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di ieri, sabato 11 ottobre 2025, un detenuto straniero ha tentato la fuga al termine di un’udienza di un processo con rito direttissimo al tribunale di Torino. Mentre ci si trovava dal lato di via Cavalli, durante il trasferimento verso il furgone della polizia penitenziaria per il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: detenuto - tenta

Detenuto di 23 anni tenta il suicidio durante la visita del sottosegretario alla giustizia

Detenuto tenta evasione dal carcere di Napoli Poggioreale, preso

Carcere di Ivrea: detenuto 21enne aggredisce e ferisce 8 agenti, poi tenta il suicidio

detenuto tenta evasione dopoEvasione a Trento, detenuto a processo per violenza sessuale finge un malore e scappa dalla finestra del tribunale - Un detenuto è scappato da una finestra del bagno del tribunale del capoluogo. Secondo ildolomiti.it

detenuto tenta evasione dopoChiede di andare in bagno: detenuto tenta di evadere durante la sosta in autogrill - Invece di tornare a bordo del furgone della polizia penitenziaria tenta la fuga mettendosi a correre verso l’autostrada. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Detenuto Tenta Evasione Dopo