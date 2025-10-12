Demi Lovato | esce il singolo Kiss

Nonewsmagazine.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poche settimane prima dell’uscita ufficiale del suo nuovo e attesissimo album “ It’s Not That Deep “, la superstar globale più volte nominata ai Grammy Awards  Demi Lovato  torna con il singoloKiss “. Il nono album dell’artista “ It’s Not That Deep “, anticipato dai singoli “ Fast ” e “ Here All Night “, è  già disponibile  per il  preorder  in esclusiva sullo  shop Universal  nei formati fisici  Vinile colorato  e  CD. “ Kiss ” è un brano ammiccante e civettuolo, in cui  Demi Lovato  usa le sonorità da club per creare l’atmosfera di una serata dedita al divertimento e all’abbandono, tra doppi sensi e un sound dark e trascinante. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

demi lovato esce il singolo kiss

© Nonewsmagazine.com - Demi Lovato: esce il singolo “Kiss”

In questa notizia si parla di: demi - lovato

Demi Lovato torna con il singolo Fast, fuori anche il video

Fast, testo e significato del nuovo singolo di Demi Lovato

Demi lovato sorprende al concerto dei jonas brothers e canta camp rock

demi lovato esce singoloSonorità da club per il nuovo singolo Kiss di Demi Lovato - Il nostro sito web utilizza i cookie per migliorare e personalizzare la tua esperienza e per mostrare eventuali annunci pubblicitari. Come scrive primapress.it

Demi Lovato torna con il singolo “Kiss” - MILANO (ITALPRESS) – Poche settimane prima dell’uscita ufficiale del suo nuovo e attesissimo album “It’s Not That Deep”, Demi Lovato torna con il singolo “Kiss”. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Demi Lovato Esce Singolo