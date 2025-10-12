Demi Lovato | esce il singolo Kiss
Poche settimane prima dell’uscita ufficiale del suo nuovo e attesissimo album “ It’s Not That Deep “, la superstar globale più volte nominata ai Grammy Awards Demi Lovato torna con il singolo “ Kiss “. Il nono album dell’artista “ It’s Not That Deep “, anticipato dai singoli “ Fast ” e “ Here All Night “, è già disponibile per il preorder in esclusiva sullo shop Universal nei formati fisici Vinile colorato e CD. “ Kiss ” è un brano ammiccante e civettuolo, in cui Demi Lovato usa le sonorità da club per creare l’atmosfera di una serata dedita al divertimento e all’abbandono, tra doppi sensi e un sound dark e trascinante. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Sonorità da club per il nuovo singolo Kiss di Demi Lovato
