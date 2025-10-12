Domenico Aiello, legale dell’ ex procuratore generale di Pavia, Mario Venditti, parla in conferenza stampa a Milano del caso che ha coinvolto l’ex magistrato, indagato per corruzione in atti giudiziari dalla procura di Brescia perché, secondo l’accusa, avrebbe ricevuto denaro nel 2017 per archiviare l’inchiesta su Andrea Sempio per il delitto di Garlasco. “Il mio assistito ha visto un’ aggressione ingiustificata e irrazionale al proprio patrimonio di onorabilità costruito in una vita. Il mio assistito ha visto distrutto un patrimonio di valori, di certezze, di onestà che è stato costruito in una vita, giorno dopo giorno con il proprio lavoro “, ha detto Aiello ai giornalisti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto Garlasco, parla il legale di Venditti: “Indagine su Sempio sia spostata a Brescia”