Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia, che nel 2017 archiviò l’indagine su Andrea Sempio in merito al delitto di Garlasco, è indagato. Corruzione in atti giudiziari l’ipotesi di reato a suo carico. “Il mio assistito ha visto un’ aggressione ingiustificata e irrazionale al proprio patrimonio di onorabilità costruito in una vita. Il mio assistito ha visto distrutto un patrimonio di valori, di certezze, di onestà che è stato costruito in una vita, giorno dopo giorno con il proprio lavoro”, ha detto il legale di Venditti, Domenico Aiello, nel corso di una conferenza stampa a Milano. “L’ equazione Venditti corrotto uguale assassino innocente e il nuovo indagato colpevole è fantascienza, è surreale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto Garlasco, il legale di Mario Venditti: "Surreale l'equazione di pm corrotto e assassino innocente"