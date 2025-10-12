Delitto Garlasco il legale di Mario Venditti | Indagine su Sempio vada a Brescia
Domenico Aiello, legale di Mario Venditti – ex procuratore aggiunto di Pavia indagato per corruzione in atti giudiziari in merito al processo del delitto Garlasco – ritiene che, per l’articolo 11 comma 3 del codice di procedura penale, l’inchiesta a carico di Andrea Sempio dovrebbe essere trasferita al tribunale di Brescia. Il suo assistito, che nel 2017 archiviò l’indagine sul 37enne di Vigevano, è accusato dalla procura Bresciana di essere stato corrotto dalla famiglia Sempio per scagionarlo. “Penso che una volta che un’attività di indagine compiuta nel nuovo procedimento pavese contro Andrea Sempio abbia determinato l’acquisizione di una notizia di reato su un magistrato, Mario Venditti, e giustamente sono stati trasmessi gli atti alla procura competente di Brescia, questa attività di trasmissione degli atti ha un effetto trascinamento su tutte le indagini connesse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
