Delitto di Garlasco Massimo Lovati contro Corona | Mi ha pugnalato alle spalle Sempio l' ha presa male

Massimo Lovati attacca nuovamente Fabrizio Corona e si esprime su una sua possibile sostituzione come avvocato di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

delitto garlasco massimo lovatiDelitto di Garlasco, “I Sempio sono ignoranti come capre”: Lovati senza filtri a ‘Quarto Grado’. La mamma di Andrea: “Costava poco come avvocato” - L'avvocato di Andrea Sempio attacca i genitori del suo assistito, che ora riflette se confermarlo nel team difensivo ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

delitto garlasco massimo lovatiDelitto di Garlasco: spunta la verità sul “trappolone” che mette nei guai Sempio - Delitto di Garlasco: Lovati, legale di Andrea Sempio, svela il retroscena sul video con Fabrizio Corona che definisce un "trappolone". Segnala newsmondo.it

