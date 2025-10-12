Delitto di Garlasco Massimo Lovati contro Corona | Mi ha pugnalato alle spalle Sempio l' ha presa male
Massimo Lovati attacca nuovamente Fabrizio Corona e si esprime su una sua possibile sostituzione come avvocato di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: delitto - garlasco
Delitto di Garlasco – “La traccia di Ignoto 3 non è frutto di contaminazione”. Resta l’ipotesi inquinamento
Delitto di Garlasco, terza udienza dell’incidente probatorio. Nuove scintille tra i legali?
Delitto di via Zanolini, c’è il genetista di Garlasco
Il delitto di Garlasco s'intreccia con l'inchiesta sul "sistema Pavia": "Lavoravi solo se eri nelle grazie di Venditti" #delittodigarlasco - X Vai su X
L’ex procuratore, già indagato per corruzione nel caso del delitto di Garlasco, sotto inchiesta con un altro magistrato: «I soldi utilizzati per comprare automobili di grossa cilindrata» Vai su Facebook
Delitto di Garlasco, “I Sempio sono ignoranti come capre”: Lovati senza filtri a ‘Quarto Grado’. La mamma di Andrea: “Costava poco come avvocato” - L'avvocato di Andrea Sempio attacca i genitori del suo assistito, che ora riflette se confermarlo nel team difensivo ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Delitto di Garlasco: spunta la verità sul “trappolone” che mette nei guai Sempio - Delitto di Garlasco: Lovati, legale di Andrea Sempio, svela il retroscena sul video con Fabrizio Corona che definisce un "trappolone". Segnala newsmondo.it