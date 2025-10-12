Delitto di Garlasco la stoccata della madre di Andrea Sempio su Massimo Lovati | Scelto perché costava poco

Notizie.virgilio.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La madre di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta su Garlasco, ha detto che la scelta di Lovati come avvocato è stata solamente di natura economica. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

delitto di garlasco la stoccata della madre di andrea sempio su massimo lovati scelto perch233 costava poco

© Notizie.virgilio.it - Delitto di Garlasco, la stoccata della madre di Andrea Sempio su Massimo Lovati: "Scelto perché costava poco"

In questa notizia si parla di: delitto - garlasco

Delitto di Garlasco – “La traccia di Ignoto 3 non è frutto di contaminazione”. Resta l’ipotesi inquinamento

Delitto di Garlasco, terza udienza dell’incidente probatorio. Nuove scintille tra i legali?

Delitto di via Zanolini, c’è il genetista di Garlasco

delitto garlasco stoccata madreGarlasco, atti secretati a Sempio. E l'avvocato dei Poggi denuncia la madre - Il terremoto giudiziario sul «sistema Pavia» spacca il fronte unito sul caso Garlasco. Come scrive iltempo.it

Delitto di Garlasco: in tv l’intercettazione chiave tra il padre e la madre di Sempio - Nel corso della trasmissione 'Quarta Repubblica' è stata trasmessa una intercettazione emblematica tra la madre e il padre di Andrea Sempio. Segnala newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Delitto Garlasco Stoccata Madre