12 ott 2025

Massimo Lovati continuerà a difendere Andrea Sempio nel caso legato al delitto di Garlasco? Se nelle scorse ore la criminologa Roberta Bruzzone aveva parlato di lucidità compromessa dell’avvocato che, secondo lei, farebbe meglio a fare un passo indietro, ora a rompere il silenzio è proprio Sempio, che in un video registrato in auto e mostrato a “ Quarto Grado ” venerdì 10 ottobre s u Rete 4 fa sapere come voglia prendersi qualche giorno per riflettere su quanto sta avvenendo di recente. “Abbiamo concluso da poco l’incontro con l’avvocato Lovati” spiega Andrea Sempio. “L’incontro è durato un paio d’ore abbondanti, è stato un incontro assolutamente pacifico, non ci sono state né animosità né screzi, nulla di tutto ciò, nonostante quello che hanno riportato alcune testate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Delitto di Garlasco, "I Sempio sono ignoranti come capre": Lovati senza filtri a 'Quarto Grado'. La mamma di Andrea: "Costava poco come avvocato"

