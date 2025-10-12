Delitto a Bolzano camionista 32enne ucciso a coltellate in un parcheggio dopo una lite scoppiata con un collega

Affaritaliani.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Delitto a Bolzano: un camionista di nazionalità romena è stato ucciso sul piazzale della ditta Fercam a Bolzano. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

delitto a bolzano camionista 32enne ucciso a coltellate in un parcheggio dopo una lite scoppiata con un collega

© Affaritaliani.it - Delitto a Bolzano, camionista 32enne ucciso a coltellate in un parcheggio dopo una lite scoppiata con un collega

In questa notizia si parla di: delitto - bolzano

delitto bolzano camionista 32enneTragedia a Bolzano: camionista ucciso in un parcheggio dopo una lite. L'uomo aveva 32 anni - Il corpo senza vita di un uomo, un camionista di nazionalità romena di 32 anni, è stato rinvenuto all'interno dello spazio che viene utili ... Da ildolomiti.it

delitto bolzano camionista 32enneLite nel piazzale Fercam di Bolzano, camionista di 32 anni ucciso - Il cadavere è stato trovato sull'asfalto del parcheggio Tir a sud della città. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Delitto Bolzano Camionista 32enne