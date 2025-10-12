Deficiente e ignorante Grande Fratello scoppia la rissa tra i concorrenti | panico nella Casa

Nella casa del Grande Fratello è scoppiata una tensione esplosiva tra due concorrenti, che sono arrivati quasi alle mani durante una lite furibonda. Tutto è iniziato dopo il ritiro improvviso di Anita Mazzotta, che ha alzato una marea emotiva tra i concorrenti. Jonas aveva appena fatto una nomination contro Omer, e la faida è esplosa in modo inevitabile. Secondo le immagini diffuse online e segnalate da Novella 2000, al momento clou dello scontro sono volati insulti pesanti come “deficiente, ignorante”. Jonas ha esclamato: “Sei un deficiente”. E Omer ha gridato contro Jonas: “Vuoi fare l’uomo? Fammi vedere che uomo sei! . 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it