Deejay Ten Milano 2025 in 25mila corrono per le strade di San Siro

Milano, 12 ottobre 2025 – Venticinquemila di corsa tra le strade del quartiere San Siro. Sono i numeri della tappa finale della Deejay Ten 2025, una delle manifestazioni sportive più attese della stagione a Milano. La corsa non agonistica ha richiamato migliaia di persone, e a questi numeri si aggiungono oltre 2.000 iscritti alla Deejay Ten Virtual, che hanno deciso di vivere l’esperienza a distanza. In totale, l’edizione 2025 ha visto ben 60.000 iscritti, un vero e proprio successo per questa corsa che, ormai da anni, unisce sport, divertimento e inclusività. Quella di oggi, infatti, è stata l'ultima di quattro tappe che hanno percorso l'Italia: Torino, Bari, Treviso e Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Deejay Ten Milano 2025, in 25mila corrono per le strade di San Siro

In questa notizia si parla di: deejay - milano

Milano: per il deejay Basciano il braccialetto elettronico scatta il 6 agosto

Milano: deejay Basciano ricorre a Riesame contro braccialetto elettronico

Milano: deejay Alessandro Basciano rimette il braccialetto elettronico

L’ondata biancorossa della Deejay Ten a Milano. Oltre 22 mila alla corsa attorno a San Siro https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/12/news/deejay_ten_milano_corsa_san_siro-424907848/?ref=twhl… - X Vai su X

Milano, che energia! La Deejay Ten e la Deejay Five sono partite dallo Stadio San Siro, pronte a colorare le strade della città e con tanta voglia di correre insieme. Siete fantastici! #radiodeejay #event #deejayten #milano - facebook.com Vai su Facebook

Deejay Ten Milano 2025, in 25mila corrono per le strade di San Siro - Ultima tappa delle quattro, in giro per l’Italia, dell’evento organizzato da Radio Deejay e Linus, che era presente con la sua pettorina rossa e bianca insieme ai corridori. Segnala ilgiorno.it

In 25 mila a Milano per la Final Deejay Ten - Sono 25 mila gli iscritti alla Deejay Ten 2025, che questa mattina hanno partecipato alla corsa non competitiva di dieci o cinque chilometri organizzata dalla radio, numero a cui si sono aggiunti duem ... Si legge su ansa.it