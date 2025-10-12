Decreto salva-olive | rinvio al 2026 l’obbligo di consegna ai frantoi entro 6 ore
Con decreto firmato il 3 ottobre 2025, è stata ufficializzata la proroga dell’entrata in vigore della disposizione che imponeva agli operatori della filiera olivicola, in particolare ai commercianti, l’obbligo di consegnare le olive raccolte ai frantoi entro 6 ore dall’acquisto. La nuova data stabilita è il 1° luglio 2026. Cosa cambia con il decreto salva-olive. Questo slittamento, annunciato dal Ministero dell’Agricoltura, è stato motivato dalla necessità di dare tempo al comparto olivicolo per adeguarsi a un regime normativo che, nella versione originaria, si sarebbe rivelato troppo rigido e di difficile applicazione nelle realtà operative del Paese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Il governo rinvia il "decreto delle 6 ore". Nessuna restrizione per la nuova campagna olearia - La sostanziale inapplicabilità della disposizione e la pressione delle associazioni del settore olivicolo hanno spinto il ministro dell'Agricoltura a rinviare di un anno il decreto ... Lo riporta gamberorosso.it
RINVIATA Agricoltura: rinviata al 2026 la norma sul conferimento delle olive in sei ore - Rinviata l'entrata in vigore della norma che imponeva il conferimento delle olive ai frantoi entro sei ore dall'acquisto dei commercianti ... Come scrive statoquotidiano.it