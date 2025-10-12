Decreto salva-olive | rinvio al 2026 l’obbligo di consegna ai frantoi entro 6 ore

Con decreto firmato il 3 ottobre 2025, è stata ufficializzata la proroga dell’entrata in vigore della disposizione che imponeva agli operatori della filiera olivicola, in particolare ai commercianti, l’obbligo di consegnare le olive raccolte ai frantoi entro 6 ore dall’acquisto. La nuova data stabilita è il 1° luglio 2026. Cosa cambia con il decreto salva-olive. Questo slittamento, annunciato dal Ministero dell’Agricoltura, è stato motivato dalla necessità di dare tempo al comparto olivicolo per adeguarsi a un regime normativo che, nella versione originaria, si sarebbe rivelato troppo rigido e di difficile applicazione nelle realtà operative del Paese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

