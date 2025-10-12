Decine di bonifici in nome del Signore Così Patrizia si è ritrovata con il conto azzerato dall' amica infedele

Romatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La voce è rotta dall'emozione. Quando incontriamo Patrizianome di fantasia per tutelarne la privacy – ha ancora un fazzoletto di stoffa in mano e si asciuga il viso. Non fa nemmeno in tempo a stringerci la mano che ci confida: "Mi hanno lasciato senza nulla". Sostiene di avere le prove. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: decine - bonifici

Cerca Video su questo argomento: Decine Bonifici Nome Signore