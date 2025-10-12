Decine di acquascooter sfrecciano nell' area protetta della Gaiola | Follia

Napolitoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Decine di acqua-scooter hanno attraversato lo specchio di mare dell'Area marina protetta della Gaiola a tutta velocità. Quel tratto non è transitabile con nessun tipo di natante per l'alto valore naturalistico e paesaggistico. Qualsiasi azione dell'uomo potrebbe mettere a repentaglio la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

