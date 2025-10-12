Decennio di leadership femminile in un museo del Messico
Dopo un decennio alla guida di uno dei musei piu’ iconici del Messico, Patricia Ledesma crede che le donne, attraverso la loro resilienza e forza, “siano piu’ forti di quanto pensiamo”. “E’ necessario che le nostre voci siano ascoltate. Questo aiutera’ a rendere il mondo un posto migliore”. ( – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma660797566079752025-10-12decennio-di-leadership-femminile-in-un-museo-del-messico Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: decennio - leadership
Netanyahu e una leadership alla prova della storia, con quel punto di svolta atteso da molti decenni. Di Giuliano Ferrara - facebook.com Vai su Facebook
Netanyahu e una leadership alla prova della storia, con quel punto di svolta atteso da molti decenni. Di @Ferrarailgrasso - X Vai su X
Empowerment femminile: al Museo Cozzi di Legnano voci di donne che cambiano società e futuro - Volti di Storia, Voci di Futuro” un momento di riflessione al Museo Fratelli Cozzi di Legnano e organizzato dal Gruppo Imprenditoria Femminile di Confindustria Alto Milanese ... Si legge su legnanonews.com
un secolo di messaggi attraverso l’immagine del corpo femminile - Nell'ultimo secolo, nell'iconografia mediatica l'immagine della donna ha subito grandi trasformazioni, riflettendo il cambiamento sociale ... Scrive corriere.it