Decennio di leadership femminile in un museo del Messico

Dopo un decennio alla guida di uno dei musei piu’ iconici del Messico, Patricia Ledesma crede che le donne, attraverso la loro resilienza e forza, “siano piu’ forti di quanto pensiamo”. “E’ necessario che le nostre voci siano ascoltate. Questo aiutera’ a rendere il mondo un posto migliore”. ( – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma660797566079752025-10-12decennio-di-leadership-femminile-in-un-museo-del-messico Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

decennio di leadership femminile in un museo del messico

