Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Luis de la Fuente ha etichettato Mikel Oyarzabal come “sottovalutato” e “un giocatore molto completo” dopo la sua prestazione nella vittoria per 2-0 della Spagna contro la Georgia. I campioni d’Europa sono passati in vantaggio nella loro ultima partita di qualificazione alla Coppa del Mondo con Yeremy Pino, prima che Oyarzabal raddoppiasse il loro vantaggio con un potente calcio di punizione dopo il rigore sbagliato di Ferran Torres. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - De la Fuente elogia il ‘sottovalutato’ Oyarzabal dopo la vittoria della Spagna