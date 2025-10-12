De Bruyne diventa un caso in Belgio | Rudi Garcia al centro della polemica

Calcionews24.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Secondo alcuni opinionisti in Nazionale gioca da terzino Angeli e demoni, due facce della stessa, immensa, classe. La sosta per le nazionali sta mostrando il doppio volto di Kevin De Bruyne: da un lato lo “splendido angelo azzurro”, trascinatore del Napoli di Conte; . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

de bruyne diventa un caso in belgio rudi garcia al centro della polemica

© Calcionews24.com - De Bruyne diventa un caso in Belgio: Rudi Garcia al centro della polemica

In questa notizia si parla di: bruyne - diventa

De Bruyne ‘imita’ Maradona, la clip di tre casertani diventa virale e fa il giro del mondo

de bruyne diventa casoNapoli, Conte sbrigativo su De Bruyne: caso chiuso. Oriali decisivo nel ricucire lo strappo col belga - Alla vigilia della sfida di Champions tra Napoli e Sporting, Conte torna sul caso De Bruyne e prova a mettere un punto. Secondo sport.virgilio.it

de bruyne diventa casoVerso Napoli-Sporting, Conte archivia il caso De Bruyne - Il caso De Bruyne è già archiviato, il chiarimento di ieri mattina a Castel Volturno ha dato un colpo di spugna alla polemica nata dopo la sostituzione del belga a Milano. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: De Bruyne Diventa Caso