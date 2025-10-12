De Bruyne diventa un caso in Belgio | Rudi Garcia al centro della polemica
. Secondo alcuni opinionisti in Nazionale gioca da terzino Angeli e demoni, due facce della stessa, immensa, classe. La sosta per le nazionali sta mostrando il doppio volto di Kevin De Bruyne: da un lato lo “splendido angelo azzurro”, trascinatore del Napoli di Conte; . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
De Bruyne ‘imita’ Maradona, la clip di tre casertani diventa virale e fa il giro del mondo
Indossa la n.10, è il sostituto di De Bruyne Manna chiude un colpo sontuoso per soli 10 mln di euro: "Questo ragazzo è un fenomeno" Può diventare uno dei più forti al Mondo e il Napoli ci crede ? https://bit.ly/3KGeB3P
L'impatto, la coesistenza con McTominay, l'episodio con Conte: De Bruyne rischia di diventare un problema per il Napoli? #MilanNapoli
Napoli, Conte sbrigativo su De Bruyne: caso chiuso. Oriali decisivo nel ricucire lo strappo col belga - Alla vigilia della sfida di Champions tra Napoli e Sporting, Conte torna sul caso De Bruyne e prova a mettere un punto. Secondo sport.virgilio.it
Verso Napoli-Sporting, Conte archivia il caso De Bruyne - Il caso De Bruyne è già archiviato, il chiarimento di ieri mattina a Castel Volturno ha dato un colpo di spugna alla polemica nata dopo la sostituzione del belga a Milano. Si legge su rainews.it