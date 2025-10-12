De Biasi | Leao bisogna prenderlo di ferro E’ un talento straordinario ma…

A parlare della situazione di Leao al Milan è stato l'ex calciatore e allenatore Gianni De Biasi ai microfoni di "Tutti convocati". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - De Biasi: “Leao bisogna prenderlo di ferro. E’ un talento straordinario ma…”

De Biasi: “Leao va preso di petto. È un talento buttato via” - Intervenuto nella trasmissione "Tutti convocati" su Radio24, Gianni De Biasi, allenatore ed ex calciatore, si è espresso su Leao e su come secondo lui bisogna trattarlo ... Come scrive milannews.it

