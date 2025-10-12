DC Comics porta Gotham City al New York Comic Con 2025 | tra Absolute Batman Sirens e nuovi progetti Black Label
Il panel dedicato a Gotham City ha infiammato il New York Comic Con 2025, regalando agli appassionati una pioggia di annunci e anticipazioni sul futuro delle serie ambientate nell’universo del Cavaliere Oscuro. Un incontro frizzante e ricco di novità, moderato dal Group Editor di DC, Rob Levin, che ha accolto sul palco alcuni dei nomi più amati del panorama fumettistico: Scott Snyder, Nick Dragotta, Jorge Jiménez, Babs Tarr, Erica Henderson, Che Grayson e Tini Howard. La prima rivelazione è stata Sirens: Love Hurts, nuova miniserie Black Label scritta da Tini Howard e disegnata da Babs Tarr, in uscita a febbraio 2026. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
