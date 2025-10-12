DAZN riduce le perdite a 936 milioni di dollari nel 2024 e punta ai profitti nel 2026

DAZN ha registrato una perdita ante imposte di 935,6 milioni di dollari nel 2024, che rappresenta un miglioramento di 501,4 milioni di dollari rispetto al deficit registrato l’anno precedente. I ricavi sono aumentati dell’11%, passando da 2,86 miliardi di dollari a 3,19 miliardi di dollari, grazie ai maggiori ricavi da abbonamento, trainati da una struttura . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - DAZN riduce le perdite a 936 milioni di dollari nel 2024 e punta ai profitti nel 2026

In questa notizia si parla di: dazn - riduce

DAZN riduce le perdite del 35% e punta al breakeven nel 2026: ricavi in forte crescita e ambizione

DAZN riduce le perdite del 35% e punta al breakeven nel 2026: ricavi in forte crescita e ambizione DAZN, detentore dei diritti televisivi della Serie A fino al 2029, ha segnato il 2024 come un anno cruciale, indicando una netta inversione di tendenza finanziaria - facebook.com Vai su Facebook

DAZN riduce le perdite del 35% e punta al breakeven nel 2026: ricavi in forte crescita e ambizione - X Vai su X

DAZN riduce le perdite del 35% e punta al breakeven nel 2026: ricavi in forte crescita e ambizione - DAZN, detentore dei diritti televisivi della Serie A fino al 2029, ha segnato il 2024 come un anno c... Riporta digital-news.it

Dazn riduce le perdite: ricavi in forte crescita e nuove esclusive in arrivo - In Italia gli abbonati sono oltre quota 1,8 milioni nell’autunno, in lieve aumento rispetto agli 1,7 milioni dello scorso anno ... Secondo calciocasteddu.it