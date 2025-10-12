Dazi Trump impone nuove tariffe alla Cina | i controlli sulle terre rare sono un atto ostile
In quello che potremmo definire un “colpo di scena”, venerdì sera il Presidente americano Donald Trump ha effettuato «un massiccio incremento delle tariffe sui beni importati dalla Cina». Il motivo di questo ritorno di fiamma della “guerra commerciale” sono i controlli imposti da Pechino per l’esportazione di terre rare, materiali critici di cui la Cina ha un virtuale monopolio della raffinazione, utilizzate in moltissimi settori hi-tech dell’industria americana, compresa quella bellica. Il messaggio di Trump. Il Presidente americano ha affidato al suo account Truth Social una dura reazione alle nuove misure di controllo sulle esportazioni di terre rare annunciate da Pechino giovedì 9 ottobre. 🔗 Leggi su Panorama.it
