Dazi l’accusa della Cina | Usa utilizzano standard doppi

Periodicodaily.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Pechino accusa gli Stati Uniti di utilizzare "standard doppi" dopo che nei giorni scorsi Donald Trump ha minacciato di introdurre ulteriori dazi del 100 per cento sul valore dei beni importati negli Stati Uniti dalla Cina, in aggiunta al 30 per cento già in vigore, e altre restrizioni sull'esportazione di "software critici" a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dazi - accusa

L'intesa sui dazi sotto accusa. Parigi irritata, l'allarme di Merz: "Sottomessi agli Usa"

Trump accusa Xi Jinping di voler ‘intasare’ il mercato delle terre rare: “Sto valutando un aumento dei dazi”

dazi l8217accusa cina usaDazi, l’accusa della Cina: “Usa utilizzano standard doppi” - Pechino accusa gli Stati Uniti di utilizzare "standard doppi" dopo che nei giorni scorsi Donald Trump ha minacciato di introdurre ulteriori dazi del 100 per cento sul valore dei beni imp ... Segnala cn24tv.it

dazi l8217accusa cina usaDazi, la Cina replica a Trump: "Non abbiamo paura di una guerra commerciale" - Minacciare tariffe elevate a ogni occasione non è l'approccio giusto per interagire" ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Dazi L8217accusa Cina Usa