Davide Viziano | Sopraelevata da conservare come passeggiata panoramica Ma serve un piano del traffico
Il costruttore: “Sarebbe una riedizione delle ottocentesche Terrazze di marmo. Necessari ancora ventimila parcheggi al servizio della mobilità sostenibile”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: davide - viziano
Mounsier Matteo si sta facendo bello nel suo centro estetico di fiducia @salis_riccione circondato dalle sue speciali beauty terapist che lo coccolano e lo viziano. Per il Pop-Up bolognese che farà domenica 5 ottobre dalle 10 alle 20 presso @villabellabologna - facebook.com Vai su Facebook
Davide Viziano: “Sopraelevata da conservare come passeggiata panoramica. Ma serve un piano del traffico” - Necessari ancora ventimila parcheggi al servizio della mobilità sostenibile” ... Riporta ilsecoloxix.it