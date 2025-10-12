Davagna depresso per la morte dei genitori quarantenne prende il machete e aggredisce il vicino di casa
L'uomo, già in cura per problemi psichiatrici, nel giro di un anno ha perso madre e padre. E' stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio Tentato omicidio a Davagna nell’immediato entroterra di Genova: un uomo di 40 anni, al culmine di una lite con una coppia di vicini di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
