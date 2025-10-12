Daredevil | Born Again 2 svelata la timeline

Il 2026 si preannuncia un anno importante per la Marvel Studios. Non solo uscirà finalmente l’attesissimo Avengers: Doomsday (anche se alla fine dell’anno), ma lo studio porterà sul grande schermo anche il suo quarto film di Spider-Man. Quel film, Spider-Man: Brand New Day, si preannuncia anch’esso un evento di livello pari a quello di Avengers, con personaggi come Hulk e Punisher pronti a fare la loro comparsa. Si rincorrono speculazioni e voci su chi altro potrebbe apparire, in particolare sugli eroi Marvel che potrebbero vivere a New York City. Da alcune settimane circolano voci secondo cui nientemeno che Daredevil potrebbe apparire in Spider-Man: Brand New Day, ma la Marvel non ha ancora confermato la notizia. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

