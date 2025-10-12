Appuntamento con la danza, stasera alle 21, alla Chiesa della Maddalena di Pesaro su iniziativa del Comune con Amat. In scena "Bambu. ", progetto ideato da Roberto Castello per Aldes che propone tre assoli di danza contemporanea firmati da artisti africani: Julie Iarisoa (Madagascar), Aziz Zoundi(Burkina Faso) e Humphrey Maleka (Sudafrica). Un ponte culturale tra Africa e Italia, Bambu promuove uno scambio fondato su rispetto e reciprocità, ispirandosi al pensiero di Ngugi Wa Thiong’o. Non solo spettacoli, ma un modello di cooperazione artistica, tre assoli molto diversi che danno conto di come i linguaggi del teatro contemporaneo occidentale si stanno innestando e arricchendo attraverso l’incontro con le diverse culture tradizionali e con i problemi sociali e politici che gli artisti africani, e non solo loro, si trovano ad affrontare nella loro quotidianità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Danze contemporanee dal continente africano