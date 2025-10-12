Dante 700 ecco i premiati al Politeama
Concorso Dante 700 – La dolce sinfonia di Paradiso: il vincitore è i Milosz Krawczyk (Svezia Polonia) con la composizione L’amor che move il Sol, secondo classificato Gianmarco Contini (Italia) con Paradiso Canto XXXIII e terzo Roberto Sansuini (Italia) con Land of Light. Venerdì sera al Politeama la serata finale con l’esecuzione delle tre partiture finaliste, da parte della Camerata Strumentale e dell’Orchestra Filarmonica di Firenze - Filharmonie, dirette dal maestro Nima Keshavarzi. La partitura vincitrice sarà pubblicata da Edizioni Curci nella collana Stilnovo. I premi sono stati consegnati da Carlo Sisi, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e da Diana Toccafondi, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
