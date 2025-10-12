dall’inviato Comanda sempre e solo lui, Razgatlioglu. Anche se Bulega non molla. Così il riassunto del sabato dell’ Estoril, penultima tappa del Mondiale Superbike, si rivela una sorta di copia-incolla fra quanto si è visto al mattino (una Superpole da record portata a casa dal turco) e quanto accaduto nel pomeriggio, in gara -1. Stessi protagonisti e soprattutto stesso podio, con la Bmw di Toprak sul gradino più alto e poi a scendere, le due Ducati del team Aruba, Bulega secondo e Bautista terzo. Prima conseguenza, le chance che il pilota Bmw debba rinviare al prossimo weekend, a Jerez, in Spagna, ultimo capitolo del Mondiale, la festa per il titolo 2025 sono altissime. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Danilo sarà operato, intanto è il miglior pilota di un team non ufficiale. Toprak, cose turche all’Estoril. Petrucci vince senza correre