Dan Brown tifoso dell’Inter grazie ad un amico italiano
Dan Brown, un nuovo, inatteso, nome sulla lista dei tifosi illustri dell’Inter. Lo scrittore di fama mondiale, autore di bestseller come Il Codice Da Vinci, ha sorpreso tutti rivelando la sua fede nerazzurra durante il suo recente tour promozionale in Italia, culminato in un incontro ufficiale con il Presidente e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Dan Brown, il tifoso nerazzurro (dimezzato?) che non serviva! - ancora non se ne capacita e vorrebbe tanto, sorniona, poter fare (almeno) una domanda diretta a Beppe Marotta, ... Secondo msn.com
Dan Brown, l’interista, promuove il piano del nuovo San Siro: “Cambiare può essere positivo” - Lo scrittore del Codice da Vinci (dichiaratosi tifoso nerazzurro), in città per presentare il suo nuovo libro, ricorda quanto successo a Boston, la sua città. Lo riporta msn.com