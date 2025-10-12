Damiano in concerto a Roma i membri dei Maneskin sotto il palco per sostenerlo foto e video

Today.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Maneskin di nuovo insieme, almeno per una sera. Victoria, Thomas ed Ethan non hanno voluto mancare alla prima data romana del tour solista del loro frontman, Damiano David, presentandosi a sorpresa tra il pubblico del Palazzo dello Sport di Roma per sostenerlo.Un gesto che arriva in un momento. 🔗 Leggi su Today.it

