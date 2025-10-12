Damiano David ricorda Paolo Mendico il 15enne che si è tolto la vita
Damiano David torna a Roma e lo fa con una data al Palasport della sua città, che lo ha visto nascere, crescere e muovere i primi passi nel mondo della musica. Sul palco, in occasione del concerto, Damiano David ha voluto ricordare Paolo Mendico, il giovane di Latina morto suicida perché vittima. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
I Måneskin di nuovo insieme per una notte, anche se non sul palco. Sabato 11 ottobre, nella prima delle due date romane al Palasport di Roma del concerto di Damiano David, tra il pubblico sottopalco sono stati avvistati gli altri componenti della band, su cui - X Vai su X
Damiano David, al concerto la lettera a Paolo Mendico, morto suicida perché vittima di bullismo: «Il male fatto dalle parole lascia cicatrici invisibili, scusaci tanto» VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
Dal palco di Roma, Damiano David ricorda Paolo Mendico: “Basta una frase detta con leggerezza per incrinare qualcosa dentro” - Tra le migliaia di persone che lo hanno acclamato al Palazzetto dello Sport c'erano anche i compagni di band Victoria, Ethan e Thomas ... Si legge su dire.it
Damiano David, la dedica a Paolo Mendico sul palco del Palazzo dello Sport: «Vorrei averti qui, scusaci tanto. Questo è per te» - La toccante dedica di Damiano David a Paolo Mendico, sabato 11 ottobre sul palco del Palazzo dello Sport dell’Eur, durante il primo live sold out nella sua Roma del suo «World Tour 2025», dove present ... Segnala msn.com