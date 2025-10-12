Damiano David e la dedica per Paolo Mendico | Mai come stasera avrei voluto portarlo qui accanto a me e tenergli la mano
Una dedica struggente ha aperto la prima delle due serate romane del tour solista di Damiano David: il frontman dei Måneskin ha voluto ricordare Paolo Mendico, il giovane di Latina strappato alla vita dal bullismo solo poche settimane fa.Con parole piene di dolore e attenzione, Damiano ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it
