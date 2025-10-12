Damiano David e la dedica per Paolo Mendico | Mai come stasera avrei voluto portarlo qui accanto a me e tenergli la mano

Romatoday.it | 12 ott 2025

Una dedica struggente ha aperto la prima delle due serate romane del tour solista di Damiano David: il frontman dei Måneskin ha voluto ricordare Paolo Mendico, il giovane di Latina strappato alla vita dal bullismo solo poche settimane fa.Con parole piene di dolore e attenzione, Damiano ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: damiano - david

damiano david dedica paoloDamiano David conquista Roma. I Maneskin, la dedica a Paolo Mendico e la standing ovation: tutti i momenti del concerto - Un minuto di standing ovation, pubblico in delirio e momenti di commozione alla prima data del concerto evento di Damiano David al Palazzetto dello sport, ... Da msn.com

damiano david dedica paoloDal palco di Roma, Damiano David ricorda Paolo Mendico: “Basta una frase detta con leggerezza per incrinare qualcosa dentro” - Tra le migliaia di persone che lo hanno acclamato al Palazzetto dello Sport c'erano anche i compagni di band Victoria, Ethan e Thomas ... Lo riporta dire.it

