Damiano David contro il bullismo | Paolo ti avrei voluto qui Victoria e gli altri Maneskin a sorpresa sotto il palco

Roma – Quanto buoni i cattivi ragazzi del rock. Ma quali dissapori, quale gelosia. Damiano è tornato a casa, nella sua Roma, e ad attenderlo sotto il palco del Palasport erano schierati al completo i vecchi compagni di viaggio Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio. In teoria quella sera sarebbero potuti andare al cinema. Gufare da lontano. Invece no. Tutti assieme, almeno per una notte. Come sotto così sopra (lo stage) perché la vita è fatta a strati ed è tutto un rimando fra il micro e il macro, e alla fine vince l'armonia. Roma 11 Ottobre 2025 Damiano David Live al Palazzo dello sport di Roma durante il suo Funny Little Fears World Tour 2025 Il piccolo gigante che a 26 anni ha già avuto modo di lustrare l'autostima grazie al blando gigioneggiare con Taylor Swifts e alla benedizione di Mick Jagger aveva avvertito i suoi discepoli: «Non credete alle stronzate, non ci odiamo.

