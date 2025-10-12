Damiano Annunziato eletto vicepresidenre di OriGIn Europa
Damiano Annunziato, direttore generale dell’associazione “ Le mani di Napoli ”, è stato eletto all’unanimità Vicepresidente di oriGIn Europa, la rete europea dell’organizzazione internazionale oriGIn ( Organization for an International Geographical Indications Network) che tutela le indicazioni geografiche protette e le eccellenze territoriali. La nomina di Annunziato a numero due europeo della prestigiosa associazione, avvenuta nell’assemblea Biennale oriGIn svoltasi a Morelia, in Messico, rappresenta un importante riconoscimento per l’esperienza, l’impegno e la competenza dell’imprenditore e manager napoletano dell’alta sartoria nel campo della tutela delle indicazioni geografiche IG e della promozione del patrimonio artigianale a livello nazionale ed europeo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
