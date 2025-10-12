Damiani | Milan buona squadra ma non da Scudetto Ecco cosa gli manca

L'ex calciatore e oggi procuratore Oscar Damiani è stato intervistato da TMW. Un parere anche su Milan-Fiorentina di domenica prossima. Per lo Scudetto manca.

Damiani: “Da chi mi aspetto rinforzi? Dal Milan. Qualcosa dovrà fare”

Milan, Sticchi Damiani: “Camarda? È un ragazzo maturo. Lecce per lui è…”

Vlahovic via dalla Juve, Damiani non ha dubbi: «Se dovesse andare al Milan…». Il pensiero sul possibile futuro in rossonero del numero 9

Stagione 1983/84: Oscar Damiani, Mauro Tassotti e Franco Baresi posano con le nuove maglie di quell'annata. ORGOGLIO CASCIAVIT e FORZA MILAN!

Damiani: "La Juve ha una buona squadra e un grande allenatore. Vlahovic? Tra i migliori al mondo" - Intervenuto al "Festival dello Sport", Oscar Damiani, procuratore di calciatori, ha parlato ai colleghi di "TMW" di diversi argomenti, soffermandosi anche sulla lotta scudetto ... tuttojuve.com scrive

Milan: |Buona la semina, male il raccolto - La squadra passa bene la palla, controlla le partite, ma i suoi gol e la sua pericolosità non rispecchiano ... Scrive calciomercato.com