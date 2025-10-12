Damiani analizza | È un ragazzo interessantissimo Scudetto? Queste due squadre posso giocarsi il titolo

Internews24.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Damiani analizza in una breve intervista la prestazione di Pio Esposito a margine del Festival dello Sport di Trento. Le sue parole. Oscar Damiani, ex calciatore e attuale procuratore, ha rilasciato un’intervista a Tutto Mercato Web durante il Festival dello Sport di Trento, dove ha commentato la performance di Francesco Pio Esposito, attaccante dell’Inter, nella vittoria dell’ Italia contro l’ Estonia per 3-1 nella 5a giornata del girone di Qualificazione ai Mondiali 2026, in cui il talento nerazzurro è andato a segno su assist di Spinazzola. SULLA PERFORMANCE DI PIO ESPOSITO – «È un ragazzo interessantissimo: ha fisico, è intelligente, sa muoversi e fa gol. 🔗 Leggi su Internews24.com

damiani analizza 200 un ragazzo interessantissimo scudetto queste due squadre posso giocarsi il titolo

© Internews24.com - Damiani analizza: «È un ragazzo interessantissimo. Scudetto? Queste due squadre posso giocarsi il titolo»

In questa notizia si parla di: damiani - analizza

Cerca Video su questo argomento: Damiani Analizza 200 Ragazzo