Inter News 24 Damiani analizza in una breve intervista la prestazione di Pio Esposito a margine del Festival dello Sport di Trento. Le sue parole. Oscar Damiani, ex calciatore e attuale procuratore, ha rilasciato un’intervista a Tutto Mercato Web durante il Festival dello Sport di Trento, dove ha commentato la performance di Francesco Pio Esposito, attaccante dell’Inter, nella vittoria dell’ Italia contro l’ Estonia per 3-1 nella 5a giornata del girone di Qualificazione ai Mondiali 2026, in cui il talento nerazzurro è andato a segno su assist di Spinazzola. SULLA PERFORMANCE DI PIO ESPOSITO – «È un ragazzo interessantissimo: ha fisico, è intelligente, sa muoversi e fa gol. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Damiani analizza: «È un ragazzo interessantissimo. Scudetto? Queste due squadre posso giocarsi il titolo»