dallo yemen ai paesi africani nel mondo ci sono 61 guerre ma i pacifisti le ignorano

Nel mondo ci sono 61 conflitti armati statali in corso e addirittura oltre 100 guerre se si considerano anche i conflitti non statali che hanno portato alla morte di 161.100 persone nel solo 2024. Dal Yemen all'Etiopia, dal Sudan al Myanmar passando per Haiti e il Niger e ancora Burkina Faso, Mali, Repubblica Democratica del Congo. Eppure, per i morti di questi conflitti, non vediamo nessuna manifestazione di piazza, nessun corteo, nemmeno una piccola Flotilla perché non sono politicamente rilevanti e non fanno notizia. Lo stesso si può dire per i 4476 cristiani uccisi lo scorso anno (dati Open Doors) di cui una parte importante in Nigeria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

