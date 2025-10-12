Dallavalle | Con la testa già a Los Angeles Salto triplo con me? Inviterei Leao

Gazzetta.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Dallavalle, triplista italiano e medaglia d’argento ai Mondiali di Tokyo 2025, ha parlato al Festival dello Sport di Trento delle emozioni dell’ultima medaglia e degli obiettivi futuri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Dallavalle: "Con la testa già a Los Angeles. Salto triplo con me? Inviterei Leao"

