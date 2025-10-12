Dall’Atalanta al mondo Nicolò Persico | Con Lab-Go forniamo i top club d’Italia E puntiamo all’Europa

“Nove anni in Atalanta, gli stessi di Gasperini.”. Nicolò Persico sorride, ripensando a quella coincidenza tra il suo percorso da dipendente all’interno della società nerazzurra, dal 2016 al 2025, perfettamente sovrapposti al periodo di maggior splendore della Dea. Gasp lavorava in panchina, Nicolò negli uffici dello stadio di Bergamo: per anni è stato parte del reparto marketing e commerciale gestito da Romano Zanforlin, diventando responsabile del settore licensing. Al passato, sì, perché oggi Nicolò è rimasto nell’ambito sportivo, ma lavora in Lab-Go, start-up brianzola che collabora con i più importanti club della Serie A, con band come Metallica e Iron Maiden e che presto si espanderà in ambito calcistico anche in Europa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

