D' Alfonso Pd sui Lea livelli essenziali di assistenza | Abruzzo terzultima Regione d’Italia
«Nell’Italia dei primati anche l’Abruzzo dei Festival, dei milionari ritiri sportivi e delle mance amicali, travestite da bandi, ha raggiunto il proprio scendendo al terzultimo posto della classifica nazionale nell’erogazione dei Lea, i livelli essenziali di assistenza. È facile smentire quando. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
L’Abruzzo è 18° in Italia per Livelli Essenziali di Assistenza. Inadempiente in prevenzione e assistenza di base. Lo dice la Fondazione GIMBE, non l’opposizione. Serve una sanità che curi le persone, non l’immagine. - X Vai su X
Dazi Usa del 107% sulla pasta, D'Alfonso (Pd): "Intollerabile per l'Abruzzo, il governo prenda una chiara posizione" - Una "ferita insopportabile" per il made in Italy e ancor più per una regione che vanta pastifici noti in tutto il mondo sottolinea il deputato lamentando il silenzio del governo e dei ministeri che ve ... Si legge su ilpescara.it
D'Alfonso (Pd): "Occhiuto? So cosa vuol dire. L'inchiesta non fermi la sua azione amministrativa” - “Sono certo che Occhiuto potrà e saprà far valere le sue ragioni. Da ilfoglio.it