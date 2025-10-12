Dal caldo anomalo a eventi meteo estremi ecco il vortice Mediterraneo | le previsioni
(Adnkronos) – Dal caldo anomalo e fuori stagione di oggi, agli eventi meteo estremi frutto di un vortice in arrivo verso le isole e atteso per la prossima settimana. L'Italia si prepara al ribaltone meteo passando ancora da un estremo all'altro, nuovo e chiaro segnale del cambiamento climatico in atto. Sono queste le previsioni degli . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
